Kaufhäuser: Galeria bleibt in Oldenburg

Oldenburg /Hannover Der Freitag war ein schwarzer Tag für viele Galeria-Karstadt Kaufhof-Standorte im Norden. Nicht treffen soll es allerdings das Haus in Oldenburg – entsprechend groß war am Nachmittag dort die Erleichterung bei Beschäftigten und Kunden. Gründe dafür waren am Freitag nur zu vermuten: Das Warenhaus am Rathausmarkt ist kein Mietobjekt, es soll bis Corona schwarze Zahlen geschrieben haben, und das Einzugsgebiet ist sehr groß.

Anders sieht es in vielen anderen Städten aus: Im Zuge der Sanierung von Galeria Karstadt Kaufhof sollen in Niedersachsen und Bremen insgesamt sechs Filialen geschlossen werden. Das geht aus einer internen Liste der Unternehmensgruppe hervor. Demnach ist Kaufhof in Braunschweig, Bremen und Osnabrück sowie Karstadt in Bremerhaven, Goslar und Hannover betroffen.

Das sei „ein Schlag ins Gesicht“ für alle betroffenen Kolleginnen und Kollegen, so die Gewerkschaft Verdi. Nach mehr als 16 Jahren der Sanierung und des damit verbundenen Gehaltsverzichts stünden allein in Niedersachsen die Existenzen von mehr als 350 Beschäftigten auf dem Spiel.

Im Bundesland Bremen sind demnach 144 Beschäftigte betroffen. „Wir werden alles tun, um ihnen in dieser Situation zu helfen“, sagte Gewerkschaftssekretär Tobias Uelschen.

Galeria Karstadt Kaufhof (GKK) will bundesweit insgesamt 62 der 172 Filialen und zwei Schnäppchencenter schließen. Rund 6000 der insgesamt 28 000 Mitarbeiter dürften dadurch ihre Arbeitsplätze verlieren. „Wir wissen, was dies für die betroffenen Mitarbeiter bedeutet. Aber dieser Schritt ist ohne Alternative, weil diese Filialen den Gesamtbestand des Unternehmens gefährden“, sagte der GKK-Generalbevollmächtigte Arndt Geiwitz am Freitag. Letztlich gehe es darum, Galeria Karstadt Kaufhof und damit viele Tausend Arbeitsplätze zu sichern. Demnach werden Filialen geschlossen, für die das Unternehmen auch angesichts der Auswirkungen der Corona-Krise keine wirtschaftliche Fortführungsperspektive mehr sieht. Galeria Karstadt Kaufhof war letztlich durch die pandemiebedingte Schließung aller Filialen in eine schwere Krise geraten und hatte Anfang April Rettung in einem Schutzschirmverfahren suchen müssen.

Die Gewerkschaft Verdi kritisierte die Unternehmensführung. „Die Fehler sind hausgemacht, und die Corona Krise war letztlich nur der Brandbeschleuniger“, sagte Sabine Gatz vom Landesbezirk Niedersachsen-Bremen.