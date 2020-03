Konjunktur: Baubranche sieht sich noch im Wachstumsmodus

Oldenburg /Hannover Trotz des Wirbels um das neue Coronavirus: Die Baubranche bleibt Wachstumsmotor. Davon zeigten sich der Vizepräsident des Verbandes Bauindustrie Niedersachsen-Bremen, Johannes van der Linde, und Verbandshauptgeschäftsführer Jörn P. Makko überzeugt.

Praktisch alle Bereiche der Branche seien „gut ausgelastet“, sagte van der Linde, Geschäftsführer des Oldenburger Bauunternehmens Ludwig Freytag. Er gehe davon aus, dass dies auch noch ein oder zwei Jahre so bleiben könne.

Allerdings wies van der Linde auch darauf hin, dass es in der an sich boomenden Bau-Branche auch Sparten geben kann, die in schwieriger Lage sind. Der Unternehmer, der auch die Bezirksgruppe für den Nordwesten leitet, nannte als Beispiel die Funktionen rund um den Bau von Windkraftanlagen auf See und an Land sowie die dazugehörenden Anschlüsse und den Wasserbau. Aktuell herrsche „weitgehend Stillstand“.

Die Verbandsvertreter mahnten „Verlässlichkeit der Politik und Planbarkeit “ an. Es gehe in der Branche oft um hohe Investitionen in Ausrüstungen – und die seien nur mit Aussicht auf Auslastung sinnvoll. Man brauche eine „Verstetigung“.

Auf das Coronavirus bereite sich die Branche im Rahmen der üblichen Maßnahmen vor. Eine Unterbrechung von Produktionsketten wie in anderen Branchen drohe aber bisher nicht.

Die Branche suche dringend Fachkräfte, dies sei eine zentrale Herausforderung geworden. Um Nachwuchs zu gewinnen, betreibt die Bauwirtschaft zwei Ausbildungszen-tren in Bad Zwischenahn (Bau-ABC Rostrup) und Mellendorf und schult dort rund 2500 junge Menschen in Bauberufen. Makko: „Das ist ein Plus von über zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr.“

Van der Linde und Makko wiesen den verbreiteten Vorwurf zurück, die Bauunternehmen seien Preistreiber am Immobilienmarkt. Die Rohbauten hätten sich zwischen 2014 und 2018 unterdurchschnittlich verteuert– sehr stark dagegen etwa die technische Gebäudeausstattung. Damit sind Bereiche wie etwa Schallschutz, Lüftung oder Dämmung gemeint. In der Politik sei vieles „gut gemeint“. Doch die entsprechenden Bau-Auflagen würden die Preise treiben. Auch die Grundstückspreise seien deutlich gestiegen.

Der Verband „Bauindustrie Niedersachsen/Bremen“, 2005 hervorgegangen aus zwei Landesverbänden, unterhält je eine Geschäftsstelle in Hannover und Bremen, erläuterte Hauptgeschäftsführer Jörn P. Makko, der aus der Metallbranche im Südwesten gekommen war und seit 2018 im Amt ist.

Der Verband berät seine insgesamt mehr als 200 Mitgliedsbetriebe in vielen Bereichen, etwa bei Tarifverhandlungen und Rechtsfragen. Die Komplexität der Themen, etwa bei Reorganisationen von Betrieben, aber auch bei Umwelt- und Vergabefragen, nehme zu.