Oldenburg /Hannover Im Kampf gegen steigende Mieten und Wohnungsmangel dringt die Landesarmutskonferenz auf eine stärkere Förderung des sozialen Wohnungsbaus. „Der Bestand an Sozialwohnungen muss um mindestens 100 000 angehoben werden“, sagte Sprecherin Meike Janßen in Hannover. Die Konferenz, die sich für eine Bekämpfung der Armut einsetzt, fordert auch, eine Landeswohnungsbaugesellschaft einzurichten.

Mietpreis-Spitzenreiter in Niedersachsen ist Hannover. Wer in der Landeshauptstadt im Jahr 2017 eine neue Wohnung bezogen hat, zahlte laut Wohnungsmarktbericht im Schnitt eine Miete von mehr als 12 Euro pro Quadratmeter. Entspannter ist die Lage auf dem Land: In der Wesermarsch etwa waren die Mieten für den Erstbezug nur halb so teuer wie in Hannover.

Insgesamt werden laut Wohnungsmarktbericht in Niedersachsen bis 2040 knapp 240 000 neue Wohnungen benötigt. Dabei sind insbesondere die Städte gefragt: In Braunschweig ist der jährliche Bedarf an Neubauwohnungen seit 2016 nur zu rund einem Drittel gedeckt (35 Prozent).

In vielen ländlichen Regionen wird hingegen zuviel gebaut: Im Emsland wurden 43 Prozent mehr Wohnungen fertiggestellt als benötigt, in Friesland waren es sogar 78 Prozent mehr. Aber auch in manchen Städten könnte sich die Lage bald entspannen: In Oldenburg etwa seien inzwischen rein rechnerisch einige Wohnungen zu viel auf dem Markt.

Lambert Janssen, Vorsitzender des Haus- und Grundeigentümervereins Oldenburg, berichtet, dass der Mietanstieg bei Neuvermietungen tatsächlich gebremst worden sei. In der Praxis bestehe aber weiter eine hohe Nachfrage nach Mietwohnungen, die über das Angebot hinausgehe.