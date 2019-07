Oldenburg /Hannover Die NordLB-Mitarbeiter von der früheren Bremer Landesbank in Bremen und Oldenburg warten auf Klarheit – aus Brüssel und der Zentrale in Hannover. „Wir wissen nicht, wohin die Reise geht“, sagte der Oldenburger Personalrat Michael Schlüter auf Nachfrage. „Es ist eine riesengroße Verunsicherung da.“ Dies betreffe den Standort, die jeweiligen Gruppen, Aufgabengebiete und einzelnen Funktionen, erläuterte er.

Zurzeit sind in Oldenburg noch rund 240 Mitarbeiter tätig – von einst mehr als 300. Programme zur Reduzierung laufen noch, und ein weiteres wird allgemein erwartet.

„Es gibt keine Standortgarantien, aber es ist auch nicht so, dass schon eine Entscheidung gefallen ist“, sagte ein NordLB-Sprecher am Freitag. Zuvor hatte der „Weser-Kurier“ berichtet, dass die Mitarbeiter an den Standorten einen weiteren Abbau fürchteten. Der NordLB-Sprecher sagte, wegen des Umbaus würden sämtliche Prozesse und Strukturen überprüft, auch die Standortfrage.

Bis September muss eine 3,6 Milliarden Euro schwere Finanzspritze von Land und Sparkassen bei der NordLB (Hannover) angekommen sein. Die Frage ist, ob Brüssel dabei mitspielt. Das Votum wird Ende Juli erwartet.