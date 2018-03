Oldenburg /Hannover Die in Düsseldorf abgeschalteten Ampel-Radarfallen von Jenoptik sind auch in Niedersachsen im Einsatz. Hannover hat sie schon außer Betrieb genommen, in Oldenburg laufen die Anlagen weiter. Der Hersteller habe mitgeteilt, dass den Anlagen die Zulassung fehle, hatte das Amtsgericht in Düsseldorf mitgeteilt. Die Anlagen haben dort jahrelang Rotlichtverstöße erfasst. Sie seien bis vor Kurzem auch in Hannover verwendet worden, sagte Stadtsprecher Udo Möller.

Ende Januar habe Jenoptik mitgeteilt, dass die Aufbauanordnung von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) geringfügig geändert wurde. Die Änderung betreffe den Abstand der Induktionsschleifen. Die betroffenen Anlagen seien sofort außer Betrieb genommen worden. „Wie rechtlich mit den entsprechenden Bußgeldbescheiden für den fraglichen Zeitraum umzugehen ist, wird noch geprüft“, sagte Möller.

Betroffen ist das Modell Traffipax TraffiPhot III. Nach Angaben von Jenoptik basiert das System auf Induktionsschleifen, die in die Straße verlegt sind. Während der Rotphasen wird das Gerät aktiviert und reagiert dann auf ein Überfahren der Drahtschleifen. Es gehe um den von der PTB präzisierten Abstand der Induktionsschleifen, sagte eine Unternehmenssprecherin.

In Oldenburg seien aktuell vier dieser Überwachungsanlagen in Betrieb, sagte Stadtsprecher Stephan Onnen am Freitag: Huntestraße/Amalienstraße, Stedinger Straße/Bremer Straße, Cloppenburger Straße/Autobahnauffahrt A28 und Ofener Straße/Prinzessinweg. Bisher gebe es allerdings keine Anhaltspunkte für fehlerhafte Bußgeldbescheide, sagte Onnen der NWZ. Man habe auch bei Jenoptik nachgehakt, aber keine Mitteilung erhalten. Onnen sagte, er erwarte keine rechtlichen Probleme, die Oldenburger Anlagen seien nach den Vorgaben der PTB zugelassen. „Wir werden das Ganze in der kommenden Woche aber noch einmal intensiv angehen.“

Auch in Osnabrück steht eines der Geräte. „Wir werden die Anlage überprüfen, rechnen aber nicht mit Problemen“, sagte Stadtsprecher Sven Jürgensen.