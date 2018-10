Oldenburg Hans-Günter Rostalski, der langjährige Leiter des Vorstandsstabes und Pressesprecher der Landessparkasse zu Oldenburg (LzO), geht nach über 48 Berufsjahren in den Ruhestand. Er wurde am Dienstagabend in Anwesenheit von rund 100 Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik, Kunst, Kultur, Sport und Gesellschaft sowie Kolleginnen und Kollegen feierlich verabschiedet. Rostalski (65) hatte seine berufliche Laufbahn 1970 bei der LzO begonnen – das ist mehr als 48 Jahre her. Seit Mitte der 70er Jahre ist er in der Oldenburger Zentrale tätig, früh mit klarem Schwerpunkt auf dem Marketing sowie der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

Der Sparkassenbetriebswirt Rostalski habe über viele Jahre das Bild der LzO in der Öffentlichkeit in besonderer Weise mitgeprägt, sagte der LzO-Vorstandsvorsitzende Gerhard Fiand bei der Verabschiedung. „Man schätzte den kurzen Draht zu ihm sowie seine aufrichtige und unkomplizierte Art, die Dinge beim Namen zu nennen.“ Rostalski habe auch unzählige exzellente Veranstaltungen organisiert und die Geschäfte von LzO-Siftungen geführt. Nebenbei engagierte er sich ehrenamtlich als Richter.

Hans-Günter Rostalskis Nachfolger als Leiter des Vorstandsstabes der LzO wird Geert Stadtlander, sein bisher Stellvertreter. Pressesprecher wird Andreas Renken.