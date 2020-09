„Heimat shoppen“: Rekordbeteiligung

Oldenburg Kunden deutlich machen, wie wichtig der lokale Einkauf für die Attraktivität des Heimatortes ist: Das ist das Ziel der Aktion „Heimat shoppen“ der Oldenburgischen Industrie- und Handelskammer (IHK). An diesem Freitag startet die Aktion zum vierten Mal. Und mit 24 Werbegemeinschaften sowie einzelnen Händlern aus 23 Kommunen des Oldenburger Landes beteiligen sich laut IHK so viele wie noch nie. Geplant seien vor allem an den beiden Hauptaktionstagen am Freitag und Samstag allerlei Aktionen – von Modenschauen bis hin zum Kunsthandwerkermarkt.