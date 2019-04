Herausforderung Nachfolgersuche

Oldenburg Zum sechsten Mal lädt die Mittelstandsberatung Meiners-Hagen zum „Tag der Unternehmensnachfolge“. Die Veranstaltung am 16. Mai, 15 bis 20 Uhr, im TGO in Oldenburg steht unter dem Motto „Unternehmensnachfolge – Einfach machen“. Sie richte sich an Unternehmen, die durch den Kauf eines Unternehmens wachsen wollen; Unternehmer, die einen Nachfolger suchen; und Gründer, die eine Geschäftsübernahme planen. Es wird ein Kostenbeitrag von 95 Euro zzgl. Umsatzsteuer erhoben. Infos und Anmeldung: Tel. 0441/36116371 oder info@ mittelstandsberatung-ol.de.