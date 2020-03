„Hilfe für Handel und Gaststätten“

Oldenburg Einzelhandel und Gastronomie in Oldenburg sind dringend auf finanzielle Unterstützung in der Corona-Krise angewiesen. „Wenn jetzt nicht wirklich schnell und unbürokratisch Hilfe kommt, gehen spätestens Ende des Monats bei den ersten Geschäften die Lichter aus“, warnte der Vorsitzende der CDU Oldenburg, Christoph Baak, am Montagabend in einer ersten Reaktion auf die Entscheidung, Geschäfte und Gastronomie weitgehend stillzulegen: „Da ist gerade richtig Alarm.“

Die Entscheidung komme zwar nicht überraschend. „Das war mit Blick auf Italien und Spanien absehbar. Aber die Schließung trifft uns mit voller Wucht“, so Baak

Der Oldenburger CDU-Chef äußerte dennoch Verständnis für den einschneidenden Schritt. „Die Verfügung ist bitter, aber notwendig, um die Infektionskurve möglichst flach zu halten.“

Unterdessen müssen sich die Bürger auch auf Auswirkungen auf den Oldenburger Nahverkehr einstellen. Wie die VWG auf die Krise reagiert, lesen Sie im Lokalteil.