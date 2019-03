Oldenburg /Hude Am Wochenende herrscht Großbetrieb auf der Achternstraße in Oldenburg. Direkt gegenüber der Modekette H&M kündigt ein kleines, von den Menschenmengen fast verschlucktes Schild den im ersten Stock befindlichen Spielwarenladen „Bente“ an. Eine Treppe führt hinauf in den kleinen, vollgepackten Laden. Puppen, Spiele und Gummitiere in allen Farben und Formen stehen dicht aneinander gereiht.

Am Wochenende herrscht Großbetrieb auf der Achternstraße in Oldenburg. Direkt gegenüber der Modekette H&M kündigt ein unscheinbares, von den Menschenmengen fast verschlucktes Schild den im ersten Stock befindlichen Spielwarenladen „Bente“ an.

Eine Treppe führt hinauf in den kleinen, vollgepackten Laden. Puppen, Spiele und Gummitiere in allen Farben und Formen stehen dicht aneinander gereiht.

Heinz Bente ist Inhaber des Ladens, der bereits seit 1932 im Familienbesitz ist. Einen Nachfolger finde er nicht.

„Das will niemand mehr machen“, sagt er und rückt gedankenverloren ein Brettspiel zurück in die Reihen. Das Online-Bestellen laufe heute schneller und ohne große Anstrengungen ab. „Nur mit einem Knopfdruck kann man heute Spielwaren kaufen“, erzählt er weiter.

Steffen Kahnt, Geschäftsführer des Bundesverbandes des Spielwaren-Einzelhandels BVS, bestätigt dies auch im deutschlandweiten Kontext: „Die Zahl der klassischen Spielwarenläden sinkt seit Jahren.“ Rund 40 Prozent aller Spielwaren werden heute online gekauft, fast jeder siebte Kleinhändler müsse seinen Betrieb aufgeben. Die Tendenz ist laut statistischem Bundesamt steigend.

Und auch Lebensmitteldiscounter und Bekleidungsgeschäfte vereinfachen den Kauf von Spielzeug. „Kinder werden ja mittlerweile schon durchgängig nebenher gesättigt, wenn sie mit ihren Eltern durch die Läden gehen“ pflichtet Inna Hoffmann, Bentes Mitarbeiterin, ihm bei.

Zudem seien laut ihm Handys und andere Medien heutzutage für Kinder im jungen Alter bereits tägliche Begleiter. Was ihn daran besonders irritiere sei das alleinige Bedienen solcher Geräte. „Da entsteht keine Gemeinschaft mehr, jeder schaut ja nur noch auf sein Eigenes und wird dabei ganz nervös und angespannt.“

Er läuft durch einen der schmalen Gänge und kommt mit einem Holzflipper zurück, spannt eine kleine Eisenkugel ein und schießt sie durch den Flipper. „Das ist noch echt“, sagt er mit einem Schmunzeln. Eltern und Kinder verlieren sich in solchen Spielen und Erinnerungen in seinem Laden und würden die Zeit völlig vergessen. Sein Blick gleitet weiter und er greift zu einer Holzspielpuppe. „Und diese hier kaufen Omas für ihre Enkel.“ Er setzt sie auf seine Hand und lässt die Beine der Puppe nach vorne gleiten, so als säße sie mitten im Puppentheater.

„Spielzeug ist ein emotionales Thema. Nicht nur für die Käufer, sondern auch für die Verkäufer“, bemerkt Hoffmann. Die Verkaufszahlen seien dabei nicht das Wichtigste, sondern viel mehr das, was die Spielwaren mit den Menschen machen. „Wenn man ohne Herzblut dabei ist hat man langfristig keine Chance“, sagt Bente und nickt seiner Kollegin zustimmend zu. Diese Leidenschaft fehle den Großkonzernen, denen es hauptsächlich um den Gewinn gehe, so Bente.

Beide finden, dass trotz der zahlreichen Verkaufsriesen ein Trend zurück zum „Echten“ besteht: „Die Menschen wollen wieder Qualität und die Produkte erst fühlen, riechen und schmecken, bevor sie sie kaufen.“ Das können sie bei Online-Versandhäusern und Verbrauchermärkten nicht, denn dort seien die Gegenstände entweder nur über Bilder ersichtlich oder großzügig in Plastik verpackt.

Sein Kundenstamm bestehe hauptsächlich aus Menschen, die den eigentlichen Wert der Ware noch nicht aus den Augen verloren oder wiederentdeckt haben. „Dafür kommen sie auch gern von weit her zu uns in den Laden“, sagt er stolz.

Auch Fritz Klein, Inhaber von Spielwaren Schote in Hude, sieht die Rolle von Spielwarenläden nur teilweise bedroht: „Wir können uns nicht mehr nur auf unser Standardsortiment berufen, sondern brauchen immer neue Trendartikel. Wir müssen schnell sein und uns der Nachfrage anpassen“, dann seien auch kleine Läden noch in der Lage ihre Kundschaft zu halten.

Das sieht auch Bente so. Obwohl er den Verkauf von Computerspielen weiterhin ablehnt, ist er neuen Artikeln gegenüber offen: „Es kommen ständig Spiele dazu. Dabei wird nicht immer das Rad neu erfunden, aber die Ideenvielfalt ist erstaunlich.“

Auch Branchensprecher Steffen Kahnt findet Spielwarengeschäfte, die einen „originellen Sortimentsmix und eine besondere Einkaufserfahrung bieten“, weiterhin überzeugend.

Für Bente und Klein sind aber nicht nur das Sortiment und die persönliche Komponente zentrale Punkte für das weitere Bestehen von Spielwarenläden:

„Die Lage ist alles“, sagt Heinz Bente. Laufkundschaft finde häufig den Weg in seinen Laden. Viele seien überrascht, wenn sie zwischen den großen Ketten der Innenstadt den kleinen Laden entdecken würden.

Fritz Klein stimmt Bente zu. „Für uns ist bei der Lage vor allem die Zahl der Parkplätze wichtig. Finden die Kunden keinen Stellplatz, läuft das Geschäft nicht. Wir haben hier eher weniger Laufkundschaft, deswegen muss die Parksituation stimmen.“

Einer Sache ist sich Bente nach all den Jahren und trotz der veränderten Situation auf dem Markt jedoch weiterhin sicher. „Spielen ist etwas für jedermann. Man verliert sich dabei und merkt erst später, dass der Fernseher den ganzen Abend nicht lief“, sagt er und schaut dabei verträumt in Richtung Fenster, von denen der kleine Spielwarenladen von dem regen Treiben der Innenstadt abgeschirmt wird.