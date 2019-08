HWK: Frühstück für Ausbilder

Oldenburg Die Handwerkskammer (HWK) Oldenburg lädt für Freitag, 23. August, ab 8.30 Uhr zu einem Frühstück für Ausbilder in ihr Berufsbildungszentrum (Schütte-Lanz-Straße, Oldenburg) ein. Willkommen seien alle, die in ihrem Handwerksbetrieb an der Ausbildung beteiligt sind, teilte die HWK am Dienstag mit. Die Kammer wolle über Ausbildungsthemen informieren und zugleich eine Plattform zum Austausch bieten. Anmeldung (bis 16. August) unter

krueger@hwk-oldenburg.de