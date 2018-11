IHK-Beratung zu Pauschalreiserecht

Oldenburg Von dem neuen Pauschalreiserecht, das seit Kurzem gilt, sind Reisebüros und -veranstalter, aber auch Hoteliers und andere Tourismus-Dienstleister betroffen. Darauf weist die Oldenburgische IHK hin. Neu seien etwa Regelungen zur Reisevermittlung und die Vermittlung „verbundener Reiseleistungen“. Außerdem wurden die reiserechtlichen Info-Pflichten erweitert, die nun stärker die Vermittler treffen. Die IHK bietet dazu am am 27. November eine Info-Veranstaltung mit einer Rechtsanwältin an. Anmeldung: