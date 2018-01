Oldenburg Stabile Ausbildungszahlen in der Region: Wie die Oldenburgische Industrie- und Handelskammer (IHK) am Montag mitteilte, sind im vergangenen Jahr 4264 neue Ausbildungsverträge in Industrie, Handel und Dienstleistungswirtschaft im Oldenburger Land abgeschlossen worden – neun weniger als im Jahr zuvor. Nach Angaben der Kammer haben 1334 junge Leute damit begonnen, gewerblich-technische Berufe zu erlernen, 2930 kaufmännische Berufe.

„Das ist nominell eine erfreuliche Jahresbilanz“, sagte Dr. Thomas Hildebrandt, stellvertretender IHK-Hauptgeschäftsführer. „Denn die Bedingungen für die klassische betriebliche Ausbildung werden schwieriger.“ Hildebrandt verwies darauf, dass die Zahl der Schulabgänger geringer werde und der Trend zum Studium anhalte.

„Das Ausbildungspotenzial ist längst nicht ausgeschöpft“, erklärte der stellvertretende IHK-Hauptgeschäftsführer.

„Ich gehe davon aus, dass Hunderte zusätzliche Stellen nicht besetzt werden konnten.“ Aus Sicht von Hildebrandt liegt das keinesfalls immer an der Qualifikation der Bewerber, sondern auch daran, dass nicht jeder Ausbildungsbetrieb und -beruf von Jugendlichen als attraktiv wahrgenommen wird. Zudem wohnten die Bewerber häufig auch nicht da, wo die Ausbildungsstelle angeboten werde.

Die Hoffnung, dass Flüchtlinge diese Lücke schließen können, ist zumindest kurzfristig nicht gegeben. Nach Einschätzung der IHK gibt es derzeit nur wenige Flüchtlinge, die fit für eine betriebliche Ausbildung sind. 73 Jugendliche aus den sechs Hauptfluchtländern Syrien, Afghanistan, Irak, Iran, Eritrea und Somalia hätten 2017 im Oldenburger Land eine Ausbildung in IHK-Berufen begonnen.

Ein Blick auf die einzelnen Branchen zeigt, dass Handel und Metalltechnik auch 2017 die meisten Azubis eingestellt haben. Deutlich aufgestockt hat die Baubranche mit einem Plus von 13 Prozent. Zuwächse von sieben bzw. fünf Prozent verzeichneten auch die Bereiche Metall- und Elektrotechnik. Rückläufig sind die Zahlen dagegen bei Hotels und Gaststätten (minus elf Prozent) und bei Banken (minus zwölf).