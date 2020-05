IHK hilft bei „Azubi- Sharing“

Oldenburg Die Corona-Krise stellt auch das duale Ausbildungssystem vor Herausforderungen. Viele Betriebe, vor allem kleine und mittelständische, können ihre Auszubildenden derzeit aufgrund fehlender Arbeit oder gar vorübergehender Betriebsschließung nicht mehr praxisgerecht ausbilden. Andererseits gibt es Betriebe, die vielleicht Unterstützung benötigen.

Die Oldenburgische Indus­trie- und Handelskammer (IHK) will betroffene Unternehmen mit dem Konzept „AzubiSharing“ unterstützen. Die Idee: Ein Betrieb gibt seinen Auszubildenden vorübergehend an einen anderen Ausbildungsbetrieb ab. „So können die Azubis ihre Berufsausbildung in der Zwischenzeit weiterführen und zugleich neue Erfahrungen und Qualifikationen sammeln“, sagt Stefan Bünting, Leiter des Bereichs Bildung bei der IHK.

Die Kammer unterstütze Betriebe bei der Suche nach Kooperationspartnern, bei der Vertragsgestaltung und bei der Klärung von Fragen während des Ausbildungsverlaufs.