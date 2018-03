Oldenburg Im Oldenburger Land haben 2017 wieder mehr Menschen den Schritt in die unternehmerische Selbstständigkeit gewagt. Die Zahl der Gründungen stieg 2017 in der Region im Vergleich zum Vorjahr um 163 auf 6728, teilte die Oldenburgische Industrie- und Handelskammer (IHK) am Donnerstag mit. Auch niedersachsenweit gab es ein Plus um 1,2 Prozent auf 46 741.

Gleichzeitig ging die Zahl der Geschäftsaufgaben im Oldenburger Land von 5558 auf 5496 zurück. „Die derzeit gute Konjunktur ermuntert offensichtlich viele, das Wagnis einer Gründung einzugehen“, meinte IHK-Existenzgrün­dungsberater Michael Höller.

Wie sich aus dem IHKGründungsindex ergibt, ist die Gründungsbereitschaft in der Region höher als landesweit. Im Oldenburger Land kamen 63,2 Firmengründungen auf 10 000 Einwohner. Der niedersachsenweite Durchschnitt liegt bei 58,8.

An der Spitze liegt dabei der Kreis Cloppenburg mit 71,1 Gründungen je 10 000 Einwohner, gefolgt vom Kreis Oldenburg (68,0) und der Stadt Oldenburg (67,3). Schlusslicht ist die Stadt Delmenhorst (54,6).

Einen weiteren Schub für die Gründerszene erhofft sich die IHK vom „Start-up-Zen­trum“ in Oldenburg, das am 1. März offiziell seine Arbeit aufgenommen hat. In dem Zen­trum können sich ausgewählte Gründer mit vielversprechenden Geschäftsideen aus den Bereichen Energie und Klimaschutz sowie Gesundheitswirtschaft mit Hilfe eines auf 120 Tage befristeten, intensiven Coachings auf den Markteintritt vorbereiten.