Oldenburg Die Wirtschaft im Oldenburger Land zeigt sich zum Jahreswechsel in bester Verfassung. Das geht aus der aktuellen IHK-Konjunkturumfrage hervor, an der sich rund 450 Unternehmen beteiligt haben. „Die Investitionspläne der Unternehmen haben ein Rekordniveau erreicht“, sagte Dr. Joachim Peters, Hauptgeschäftsführer der Oldenburgischen Indus­trie- und Handelskammer.

Der IHK-Konjunkturklimaindex stieg im vierten Quartal 2017 um sechs Zähler auf 126,2 Punkte. „Das ist der beste Wert seit 2011. Er spiegelt die anhaltend gute Geschäftslage der Firmen wider und zeigt zugleich, dass die Wirtschaft mit viel Optimismus in das neue Jahr geht“, sagte Peters. Firmen seien in Investitionslaune, heißt es in der Umfrage, der „Investitionsstau der vergangenen Jahre wird endlich abgebaut“, erklärte Peters.

Laut Umfrage rechnet jedes dritte Unternehmen in den kommenden Monaten mit steigenden Ausgaben, nur jedes zehnte Unternehmen erwartet rückläufige Investitionen. In der Statistik der IHK-Konjunkturumfragen, die bis in das Jahr 2000 zurückreicht, sei das ein neuer Höchststand. „Die Unternehmen investieren hauptsächlich, um Ersatzbedarf zu decken und um die eigene Effizienz zu verbessern“, sagte Peters. Allerdings würden immer häufiger auch Produktinnovationen und Kapazitätserweiterungen als Investitionsmotive genannt. „Dies deutet auf weiteres wirtschaftliches Wachstum hin“, sagte Peters.

Dazu würden auch die Beschäftigungsabsichten der Betriebe passen, teilte die IHK mit. 28 Prozent der befragten Betriebe wollen mehr Personal einstellen, 61 Prozent möchten ihre Beschäftigtenzahl zumindest halten. Der positive Beschäftigungstrend im Oldenburger Land dürfte sich damit in diesem Jahr fortsetzen – wenn auch mit angezogener Handbremse. Denn fehlende Fachkräfte machen es für die Unternehmen immer schwieriger, ihre expansiven Pläne auch in die Tat umzusetzen, heißt es in dem Bericht. 60 Prozent der Firmen sehen im Fachkräftemangel ein Risiko für die künftige wirtschaftliche Entwicklung – ein Höchststand. Weitere Geschäftsrisiken sehen die Unternehmen in der Entwicklung der Arbeitskosten (41 Prozent) und in den wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen (40 Prozent).

Sechs Prozent der befragten Unternehmen gaben an, mit der aktuellen Lage unzufrieden zu sein. Dagegen erwarten fast 90 Prozent eine günstigere oder zumindest gleichbleibende Geschäftsentwicklung.

Die Industrie konnte 2017 mit einem deutlichen Umsatzplus abschließen. Branchen wie Ernährungsgewerbe, Maschinenbau, Papier- und Kunststoffindustrie berichten von einer guten Geschäftsentwicklung. Im Baugewerbe hat sich die Ertragslage erneut verbessert. Vor allem im Tiefbau haben sich die Auftragsbücher weiter gefüllt.

Im Handel hat die Digitalisierung zu Umsatzverschiebungen geführt. Im stationären Einzelhandel berichten die Betriebe mehrheitlich von Umsatzrückgängen, während Online- und Versandhandel zulegen konnten. Knapp 55 Prozent der Einzelhändler nutzen bereits digitale Vertriebskanäle wie Online-Shops oder externe Plattformen, um ihre Produkte zu vertreiben. Die Stimmungslage im Verkehrsgewerbe ist positiv, Umsätze und Beförderungsvolumina haben sich im vierten Quartal auf hohem Niveau stabilisiert.

Anbieter aus der IT-Branche, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater sowie Architektur- und Ingenieurbüros melden eine positive Geschäftsentwicklung. Auch die Immobilienwirtschaft konnte im vierten Quartal ein Umsatzplus verbuchen.