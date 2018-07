Oldenburg Der starke Bedarf an Nachwuchs im Verkehrsgewerbe hat sich offenbar herumgesprochen, Berufskraftfahrer sind gesucht. Die Zahl der Berufseinsteiger wachse, berichtete die Oldenburgische Industrie- und Handelskammer (IHK). „Die Anzahl der IHK-Prüfungen für Berufskraftfahrer im Güterkraft- und Straßenpersonenverkehr ist in diesem Jahr sehr stark angestiegen“, sagte der zuständige Verkehrsreferent Kristof Ogonovski. „Im ersten Halbjahr 2018 haben schon annähernd so viele Teilnehmer an Zulassungsprüfungen teilgenommen wie im gesamten Jahr 2017.“ Insgesamt hat die IHK bereits 305 Prüfungen dieser Art abgenommen. 82 Prozent der Teilnehmer haben bestanden.

Ob in Speditionen oder Busunternehmen – qualifiziertes Fahrpersonal werde im Nordwesten dringend gesucht, so die Kammer.