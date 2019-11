Oldenburg Die Wirtschaft im Oldenburger Land wird internationaler. Allerdings ist der Anteil ausländischer Unternehmen im Vergleich zu anderen Regionen in Deutschland wie der Ruhr-Region oder Oberbayern noch deutlich unterrepräsentiert. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Untersuchung der Oldenburgischen Industrie- und Handelskammer (IHK).

Demnach sind im Oldenburger Land in Handel, Dienstleistungen und Indus­trie insgesamt 670 ausländische Unternehmen aus rund 50 Nationen vertreten. Nach Angaben der IHK ist damit jedes 33. Unternehmen im Oldenburger Land in mehrheitlich ausländischem Besitz.

Als „ausländisch“ wird ein Unternehmen in der Untersuchung erfasst, wenn die Muttergesellschaft/Konzernmutter nicht in Deutschland ansässig beziehungsweise der (Haupt-)Gesellschafter kein deutscher Staatsangehöriger ist und 25 Prozent oder mehr Anteile am Unternehmen besitzt. Für die Studie hat die IHK eigene Daten sowie Daten der Wirtschaftsauskunftei Creditreform Oldenburg ausgewertet (Stand: Dezember 2018/Januar 2019)

Weitere interessante Ergebnisse der Untersuchung: Ausländische Unternehmen beschäftigen derzeit mehr als 20 000 Menschen in der Region. Damit befindet sich nach Kammerangaben mindestens jeder 20. Arbeitsplatz in einem Betrieb, der mehrheitlich in ausländischem Besitz ist.

Firmen aus der EU stellen mit einem Anteil von 71,2 Prozent klar die Mehrheit dar. Bei den Herkunftsländern liegen die Niederlande (65 Unternehmen) an der Spitze, gefolgt von der Schweiz (52) und Österreich (32).