Im BFE neue Meister im Handwerk

Oldenburg Spannende Woche am Bundestechnologiezentrum für Elektro- und Informationstechnik (BFE) in Oldenburg: Am BFE finden die Deutschen Meisterschaften der E-Handwerke statt, wie Direktor Thorsten Janßen ankündigte.

Dass sich die besten Jungelektroniker aus 16 Bundesländern im Spätherbst in Oldenburg treffen, habe Tradition, erläuterte der BFE-Chef. In diesem Jahr komme hier der elektrohandwerkliche Nachwuchs vom 14. bis 17. November zusammen. Ausrichter ist der Verein zur Berufs- und Nachwuchsförderung in den Elektro- und Informationstechnischen Handwerken.

Es geht um sieben Disziplinen. Am Samstag werden dann in festlichem Rahmen die Sieger gekürt. Ihnen eröffnen sich üblicherweise sehr gute Beschäftigungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Bei den Deutschen Meisterschaften mitzumachen, lohnt sich: Nicht allein der Auszeichnungen und Preise wegen, sondern auch, weil der Wettbewerb den Teilnehmern sehr gute Beschäftigungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten eröffnet – so etwa über das Förderprogramm „Begabtenförderung Berufliche Bildung“ oder über ein Stipendium der Initiative „Elektromarken. Starke Partner.“

