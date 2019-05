Im Internet selbst verteidigen

Oldenburg Zu einer Kryptoparty laden die Verbraucherzentrale Oldenburg und der Verein Digitalcourage am 10. Mai, 18 bis 20 Uhr, am Julius-Mosen-Platz 5 in Oldenburg ein. In einem Vortrag von Julia Barthel (Digitalcourage) soll es darum gehen, Internetnutzern die Grundlagen für sichere Accounts und Mail-Verschlüsselung näherzubringen. Außerdem soll es Workshops geben. Anmeldung unter Tel. 0441/133 03; E-Mail an oldenburg@vzniedersachsen.de und www.verbraucherzentrale-niedersachsen.de/beratung/oldenburg.