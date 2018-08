Oldenburg Immobilien oder Aktien – was lohnt sich mehr? Unter dieser Fragestellung steht das 2. Oldenburger Altersvorsorgeforum, das am Donnerstag, 6. September, vom Oldenburger Institut für Altersvorsorge und den Wirtschaftsjunioren der IHK Oldenburg im Autohaus Senger in Oldenburg ausgerichtet wird. Nach dem Empfang um 18 Uhr halten Dr. Heiko de Vries, Vorstand der Loys AG, sowie Dirk Onnen, Geschäftsführer Kubus Immobilien, die Impulsvorträge. An der anschließenden Diskussion sind auch Folker Hellmeyer, Chefanalyst Solvecon Invest, und Prof. Dr. Jörg Prokop von der Universität Oldenburg beteiligt. Anmeldung bis 4. September unter info@oifa.de.