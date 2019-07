In EWE-Spitze 20 Prozent Frauen

Oldenburg In Spitzenfunktionen bei der EWE beträgt der Frauenanteil zurzeit 20 Prozent. Das erläuterte Sprecher Christian Bartsch auf Anfrage unserer Zeitung. Im Vorstand gibt es ein weibliches Vorstandsmitglied (von fünf). Im Aufsichtsrat sind vier Frauen (von 20 Mitgliedern). Wie berichtet, liegt einer Vergleichsstudie zufolge die Frauenquote in Top-Positionen von kommunalen Unternehmen in Niedersachsen bei 11,7 Prozent, bundesweit bei 19,3 Prozent. Die EWE ist in kommunaler Hand.