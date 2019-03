Information rund um die Nachfolge

Oldenburg Auch in diesem Jahr bietet die Mittelstandsberatung Meiners-Hagen im Oldenburger Technologie- und Gründerzentrum (TGO) ihren „Tag der Unternehmensnachfolge“ an. Das Projekt war vor Jahren aus einem „Nachfolgenetzwerk“ entstanden. Am 16. Mai gibt es bereits die sechste Auflage. Themen sind u.a. der Nachfolgeprozess, der Verkauf bzw. Kauf, auch mit steuerlichen Aspekten. Experten sind u.a. Gertrud Meiners-Hagen, Carsten Steenken, Ralf Terheyden, Christine Warnke, Helmut Müller, Dr. Steffen König und Heinrich Winter.