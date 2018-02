Oldenburg Der Nordwesten verliert eine bekannte Geschäftsführerin: Die Chefin der Hafenmarketinggesellschaft Seaports of Niedersachsen (Oldenburg), Inke Onnen-Lübben, verlässt das Unternehmen zum 30. April auf eigenen Wunsch. Die Wirtschaftsingenieurin wolle sich einer neuen beruflichen Aufgabe in der Industrie widmen, hieß es am Freitag in einer Mitteilung der Gesellschaft. Geschäftsführerin war Onnen-Lübben seit 2013.

Seaports of Niedersachsen repräsentiert die neun niedersächsischen Seehäfen – darunter Oldenburg, Brake, Nordenham, Wilhelmshaven, Emden, Leer und Papenburg. Hinzu kommen Logistiker.

Onnen-Lübben habe die „strategische Weiterentwicklung der Marke Seaports of Niedersachsen“ maßgeblich vorangetrieben. Dazu gehörten viele Marketing- und Präsentationsprojekte. „Der Aufsichtsrat wie auch die niedersächsische Hafenwirtschaft bedauern ihr Ausscheiden“, hieß es. Die Dr. Schwerdtfeger Personalberatung aus Emstek sei mit einer Nachfolger-Suche beauftragt worden.

