Oldenburg Ein Lastwagen transportiert eine in Deutschland dringend benötigte Bestellung über eine Landstraße in Indien. Ein Händler hat eine Sonderaktion fürs Weihnachtsgeschäft ausgeschrieben und hat sie entsprechend beworben. Doch eine Straße ist überschwemmt, der Lkw muss einen Umweg fahren, der transportierte Container schafft es nicht mehr rechtzeitig aufs Schiff.

In diesem fiktiven Szenario greift der Fahrer zu einer App, aktualisiert seine Ankunftszeit – und sofort werden alle wichtigen Glieder der Transportkette informiert. Der Empfänger leitet die Fracht zu einem Flughafen um, damit die Ware per Luftfracht doch noch rechtzeitig kommt.

Innovation aus Oldenburg

Entwicklerin dieser App ist die Firma AIO (All in One) aus Oldenburg. 300 000 Euro Fördermittel bekommt sie dafür vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), investiert selbst weitere 300 000 Euro und arbeitet mit namhaften Partnern wie Eurogate, T-Systems International und dem Institut für Seeverkehrswirtschaft zusammen. „Ziel ist, Transparenz über die gesamte Lieferkette zu schaffen“, erklärt Dr. Roland Zimmerling, Geschäftsführender Gesellschafter von AIO.

Zwischen all diesen großen Unternehmen, auch DHL sei an dem Projekt sehr interessiert, seien Oldenburger „als kleines Softwarehaus mittendrin“. Das Projekt und die Förderung ermögliche eine Zusammenarbeit zwischen Ungleichen. „Das macht die Sache für uns so interessant.“ Am Ende des Projekts steht das fertige, weltweit einsetzbare Programm, das allen Beteiligten einen Nutzen bieten soll.

Zurück zu dem fiktiven Szenario vom Anfang: Kaum ist der Container per Luftfracht in Deutschland gelandet, koordinieren sich alle Logistikpartner über die App. „Der Auftraggeber kann jederzeit wissen, wann seine Ware ankommt. Das ist eine neue Qualität“, betont Zimmerling. Das ermögliche auch, die Schlangen von Lkw an Häfen steuern zu können, Ware für einen verspäteten Lkw am Tor erst später bereitzustellen oder dem besagten Lkw mit der dringend benötigten Fracht Vorrang vor anderen bei der Anlieferung zu gewähren. Das könnte über das Programm koordiniert werden.

„Alle, bis auf das letzte Glied in der Kette, müssen Informationen bereitstellen“, erklärt der geschäftsführende Gesellschafter. Sonst funktioniere das System nicht. Allerdings seien mit Maersk oder Eurogate so große Partner an Bord, dass sie kleinere Unternehmen zur Nutzung des Systems verpflichten könnten.

Transparenz über den gesamten Lieferweg ist das Ziel. Ein Container soll in Echtzeit auf seinem Weg über den Globus genauso verfolgt werden können wie ein Paket innerhalb Deutschlands. „Qualität wird mit Zahlen messbar“, erklärt Dr. Roland Zimmerling, der mit seinem Sohn Daniel zusammenarbeitet, dem Entwicklungsleiter des Oldenburger Software-Unternehmens.

Bisher seien 1300 Fahrzeuge in Deutschland mit der App von AIO unterwegs. „Wir hatten auch schon globale Gehversuche“, sagt Zimmerling. Auch in Singapur habe die Software funktioniert. Als weitere Unterstützung bieten die Oldenburger auch intelligente Routenplanung mit Ruhepausenhilfe und Stauwarner oder elektronische Empfangsbestätigung mit automatischen Berichten. Auch die Auslastung von Rastplätzen soll eingerechnet sein.

Bislang hat AIO sechs bis acht Mitarbeiter auf das Projekt angesetzt. Wenn die Förderung 2020 ausläuft, könnten es mehr werden. „Wir sind auf Wachstumskurs. Das ist unsere Erwartungshaltung und Chance.“

Testversion geplant

Außerdem wolle man Interessenten schon früh ein funktionierendes Programm zum Test geben. „Wir wollen in eine Lösung übergehen, die uns ins Geschäft bringt.“ Dann könnte die Oldenburger Softwareschmiede zusammen mit seinen Partnern Lkw, Züge, Schiffe, Häfen, Produzenten und Empfänger weltweit miteinander vernetzen und Logistik einfacher machen.