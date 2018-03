Oldenburg Die Zahl der Firmenpleiten ist 2017 im Oldenburger Land deutlich zurückgegangen. Wie die Oldenburgische Industrie- und Handelskammer (IHK) am Donnerstag auf Grundlage aktueller Zahlen des Landesamts für Statistik mitteilte, meldeten 230 Betriebe 2017 Zahlungsunfähigkeit an. Das waren 11,2 Prozent weniger als 2016. Niedersachsenweit war die Zahl der Unternehmensinsolvenzen 2017 um 7,6 Prozent gesunken. „Das ist die niedrigste Zahl an Unternehmensinsolvenzen seit 1993“, sagte Björn Schaeper, IHK-Geschäftsführer für den Bereich Wirtschaftspolitik.

Als Grund für den Rückgang nannte er u.a. die gute konjunkturelle Entwicklung. Besonders stark war der Rückgang in den Landkreisen Vechta (von 35 auf elf) und Oldenburg (von 34 auf 24) sowie in der Stadt Wilhelmshaven (von 20 auf neun).