Interview mit Wojciech Plader und Remmer Witte: Wie ein Oldenburger Taxiunternehmen auf Elektromobilität reagiert

Oldenburg Elektromobilität ist auch für Fahrdienste und Taxiunternehmen kein Neuland mehr. Das Oldenburger Taxiunternehmen „81111“ etwa betreibt seit dem vergangenen Jahr ein Wasserstoff-Taxi in Kooperation mit der EWE. Wie sind die Erfahrungen? Wo hakt es noch? Wir haben mit dem Geschäftsführer und dem Prokuristen gesprochen.

Inwiefern beeinflusst die Elektromobilität Ihre Arbeit?

Wojciech Plader: Aktuell betreiben wir Deutschlands einziges Wasserstoff-Taxi in Kooperation mit der EWE sowie acht Hybrid-Taxis. E-Taxis gibt es in Oldenburg bisher nicht. Zukünftig wird der gesellschaftliche aber auch der Konkurrenzdruck sicherlich größer werden, sich mit diesem Thema noch mehr zu beschäftigen. Wir sind in dieser Hinsicht bisher Vorreiter und wollen das auch bleiben.

Remmer Witte: Echte E-Mobilität ist für unser Gewerbe nur auf Basis des Wasserstoffantriebes wirklich ein Thema, denn Wasserstoff gibt es mit einem Drei-Minuten-Stopp an der Tankstelle. Auch wenn das Reichweitenproblem von einigen E-Auto-Herstellern inzwischen gelöst scheint, widersprechen die unaufschiebbaren Ladezeiten von 30 Minuten oder mehr immer noch der Idee des flexiblen Gelegenheitsverkehrs, in dem wir tätig sind.

Es gibt momentan noch relativ wenige Wasserstoff-Tankstellen. Und diese müssen nach einer bestimmten Anzahl betankter Fahrzeuge einen Druckausgleich vornehmen. Auch hier fällt eine Wartezeit an. Während Sie auf Kunden warten, könnten batterieelektrische Fahrzeuge dagegen laden. Eine Alternative?

Remmer Witte: Nach unseren Erfahrungen gab es an unseren beiden Haupttankstellen in Bremen bisher nie Schwierigkeiten mit dem Ladedruck. Ranfahren, tanken, weiterfahren wie beim Verbrenner war immer möglich. Und wenn das Angebot an Wasserstofftankstellen zukünftig ausgebaut wird, werden die meisten Tankstellen auch höhere Druckkapazitäten anbieten können, da sie auch für Busse und Lkw verfügbar sein sollen. Der Taxifahrer, der am Taxistand auf seine Kunden wartet, hat das Bedürfnis, jederzeit über eine minimale Reservereichweite von circa 100 Kilometern zu verfügen, damit er auch Kunden mit lukrativen Überlandfahrt-Wünschen nicht ablehnen muss. Aktuell für den Taximarkt geeignete batterieelektrische Fahrzeuge können vielfach allerdings nur 200 bis 250 Kilometer Reichweite bei voller Ladung anbieten. Daraus folgt, dass der Taxifahrer mit einem batterieelektrischen Taxi schon alle 100 Kilometer wieder an die Ladesäule muss, um einsatzfähig zu bleiben. Sitzt er aber in einem H2-Taxi mit rund 600 Kilometern Reichweite, kann er, solange genügend Wasserstofftankstellen im Umkreis vorhanden sind, zunächst 500 Kilometer unbeschwert Fahrgäste befördern, bevor er ans Tanken denken muss.

Wie viele Kilometer legt ein Taxi im Schnitt am Tag zurück?

Remmer Witte: In einer Taxischicht, in der auch ein bisschen was zu tun ist, legt ein Taxi um die 200 Kilometer zurück. Der batterieelektrische Pilot müsste da also zwei- bis dreimal laden, während der H2-Pilot frühestens zu Schichtende einmal tanken muss. Selbst induktive Ladestationen am Taxistand entzerren dieses Problem vielleicht, aber sie lösen es an Tagen, wo viele Fahrtwünsche das Taxi kaum zum Stehen kommen lassen, nicht wirklich.

Wo gibt es noch Nachholbedarf?

Wojciech Plader: Die angebotenen Fahrzeuge sind noch zu teuer und es gibt Probleme mit geeigneten Modellen, denn die meisten sind zu klein oder die Reichweite ist alternativ zu gering. Lediglich der Tesla wäre groß genug, aber auch da gibt es das Ladezeiten-Problem. Zusätzlich ist der nächste Teslahändler und eine Werkstatt in Ottersberg hinter Bremen, und das ist definitiv zu weit weg.

Remmer Witte: Zum einen würden wir uns erst mal freuen, wenn die Oldenburger Wasserstoff-Tankstelle endlich an den Start gehen würde – was unserem Wissen nach vielleicht im zweiten Quartal 2021 geschehen soll. Darüber hinaus muss der Wasserstoffantrieb sich auch ökonomisch für uns als Gewerbetreibende rechnen, die Begeisterung allein reicht da leider nicht. Und diesbezüglich bleibt es eben sehr spannend, wann es denn auch in Deutschland und Europa möglich ist, geeignete Fahrzeuge überhaupt erwerben zu können.

Welche persönlichen Erfahrungen verbinden Sie mit Elektromobilität?

Wojciech Plader: Bisher kenne ich als echten Stromer nur den Hyundai Nexo (H2). Sehr angenehmes und leises Fahren, hoher Komfort, gute Beschleunigung, ausreichende Reichweite und eine – vermutlich – hohe Zuverlässigkeit, aber hier fehlen noch Erfahrungswerte über einen kompletten Taxi-Fahrzeugzyklus mit mindestens 300.000 Kilometern.

Remmer Witte: Technisch sind sowohl die batterieelektrischen als auch die wasserstoffbasierten Antriebe wohl durchaus schon aus den Kinderschuhen herausgewachsen. Und beide Antriebsformen zeichnen sich inzwischen nach meiner Erfahrung durch eine besonders hohe Zuverlässigkeit aus. Insofern spricht vieles dafür und wenig dagegen, wenn auch der Preis stimmt. Ich fände es parallel natürlich toll, wenn es gelingt, unsere nordwestdeutschen Windenergieüberschüsse dafür zu nutzen, Wasserstoff relativ kostengünstig herzustellen und diesen dann regional zu nutzen.

Welche Erfahrungen haben Sie bislang mit Ihrem Wasserstoff-Taxi gemacht?

Remmer Witte: Das Wasserstofftaxi hat sich bisher als sehr zuverlässig und alltagstauglich erwiesen. Der Hyundai Nexo hat bisher knapp 10.000 km im Taxibetreib zurückgelegt, ohne, dass es irgendwelche Probleme gab. Die Corona-Krise hat uns bisher einen Strich durch eine noch ausgiebigere Nutzung gemacht. Das Fahrzeug wird in der lokalen Hyundai-Werkstatt gewartet, außerhalb der Regelinspektionen lag allerdings bisher nichts an. Und auch die Kunden waren stets sehr angetan von dem leisen, zukunftsorientierten Service.