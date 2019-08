Oldenburg Wem oder worauf vertrauen Sie? Und was hat Vertrauen mit der Wirtschaft zu tun? Diese und ähnliche Fragen sollen am Donnerstag, 5. Sepember, 17 Uhr (Einlass: 16.30 Uhr) auf einer Veranstaltung im Alten Landtag in Oldenburg diskutiert werden. Die Veranstaltung findet im Rahmen des Projekts „Zukunftsdiskurse“ des Instituts für Ökonomische Bildung (IÖB) statt.

Den Eröffnungsvortrag hält Burkhard Balz, Vorstand der Deutschen Bundesbank. Daran anschließend diskutieren mit ihm auf dem Podium der Landtagsabgeordnete Ulf Prange (SPD), Prof. Dr. Eberhard Haunhorst (Präsident des Landesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit/Laves) und Steffen Köster (Leiter Marketing bei der Handelsgruppe Bünting).

Anmeldung unter Tel. 0441/361303-0 oder unter zukunftsdiskurse@ioeb.de.