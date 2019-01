Oldenburg /Istanbul Die EWE zieht sich vollständig aus dem türkischen Energie- und Telekommunikationsmarkt zurück. Wie der Oldenburger Konzern am Mittwoch mitteilte, hat er sich mit Socar (State Oil Company of Azerbaijan Republic), der staatlichen Ölgesellschaft der Republik Aserbaidschan, auf einen Verkauf von 100 Prozent der Anteile an der EWE Turkey Holding geeinigt.

Den Abschluss der Transaktion erwartet EWE für das erste Halbjahr 2019. Er steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der türkischen Wettbewerbs- und Regulierungsbehörden. Zum Kaufpreis sei Stillschweigen vereinbart worden. Zuletzt war in türkischen Medienberichten von Summen zwischen 130 und 150 Millionen Euro die Rede.

EWE ist seit 2007 in der Türkei aktiv. Neben der EWE Turkey Holding mit Sitz in Istanbul hält das Oldenburger Unternehmen Mehrheitsbeteiligungen an den regionalen Gasversorgern Bursagaz und Kayserigaz. Zudem gehören das Handelsunternehmen EWE Enerji, der Energiedienstleister Enervis und das Telekommunikationsunternehmen Millenicom dazu. Nach Angaben eines EWE-Sprechers beschäftigt der Oldenburger Konzern in der Türkei rund 900 Mitarbeiter und hat rund 1,4 Millionen Kunden.

Als Hauptgrund für die Trennung vom Türkei-Geschäft nannte EWE strategische Überlegungen. Angesichts der vielen Herausforderungen in Deutschland etwa durch die Energiewende wolle das Unternehmen sich vor allem auf den heimischen Markt konzentrieren und habe nicht die Kapazitäten, um auch das Türkei-Geschäft weiter vorantreiben zu können, sagte ein Sprecher. Jedoch häuften sich zuletzt auch die Probleme in der Türkei selbst. So machte dem Oldenburger Energiekonzern der drastische Wertverlust der türkischen Lira zu schaffen, wodurch auch die EWE-Anteile deutlich an Wert verloren. Zudem wurde das Engagement angesichts der politischen Verhältnisse im dem Land auch im EWE-Gesellschafterkreis zunehmend kritischer gesehen.