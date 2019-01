Oldenburg /Istanbul Das Oldenburger Energieunternehmen EWE biegt beim Verkauf seines zuletzt umstrittenen Türkei-Geschäfts offenbar auf die Zielgerade ein. Vertreter des aserbaidschanischen Energieriesen Socar bestätigten jetzt gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters sowie türkischen Medien, dass sie davon ausgehen, dass der Kauf des EWE-Türkei-Geschäfts im ersten Quartal 2019 abgeschlossen werden könnte.

Der staatliche Ölkonzern Aserbaidschans (State Oil Company of Azerbaijan Repub­lic) hatte sich unter mehreren Interessenten zuletzt als Favorit herauskristallisiert. Türkischen Medienberichten zufolge bietet Socar rund 140 Millionen Dollar für die EWE Turkey Holding und deren Tochtergesellschaften.

„Wir sind mit einem Interessenten in konkreten Gesprächen und hoffen, zeitnah zu einem Abschluss zu kommen“, sagte am Mittwoch ein EWE-Sprecher auf Anfrage dieser Zeitung, ohne einen konkreten Namen oder ein Datum nennen zu wollen. Die Oldenburger sind seit 2007 in der Türkei aktiv und gelten mit 1,44 Millionen Kunden hinsichtlich der Kundenzahl als viertgrößter Gasversorger des Landes. Zuletzt häuften sich aber die Probleme. Vor allem der drastische Wertverlust der türkischen Lira, wodurch auch die EWE-Anteile an Wert verloren, macht dem Konzern zu schaffen.