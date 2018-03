Oldenburg Die Commerzbank Oldenburg hat 2017 ihren Wachstumskurs fortgesetzt und die Zahl ihrer Kunden spürbar steigern können. „Wir haben in Oldenburg netto 3200 neue Kunden gewonnen“, sagte Siegmar Folleher, verantwortlich für das Geschäft mit Privat- und Unternehmerkunden in Oldenburg. Er sprach von einem „sehr erfolgreichen Jahr“.

Insgesamt betreue die Niederlassung Oldenburg mit ihren 127 Mitarbeitern an 14 Filialstandorten (Norden, Emden, Leer, Papenburg, Wilhelmshaven, Varel, Oldenburg, Cloppenburg, Vechta, Diepholz, Nordenham, Brake, Delmenhorst, Wildeshausen) nun 91 500 Kunden. Als einen Trumpf wertete Folleher dabei das kostenlose Girokonto. „Daran wird sich auch nichts ändern“, sagte er.

Spürbar zulegen konnte die Commerzbank Oldenburg aber auch im Kredit- und Einlagengeschäft. Das Gesamtkreditvolumen betrug 2017 nach Angaben von Folleher 1,22 Milliarden (Vorjahr: 993 Millionen). Als wesentlicher Treiber habe sich das Neugeschäft bei Immobilienkrediten erwiesen. „Insgesamt haben wir 2017 unser Baufinanzierungsvolumen in Oldenburg um 29,5 Prozent gesteigert“, sagte er. Zuwächse gab es auch im Einlagengeschäft. Hier stieg das Volumen der Niederlassung Oldenburg per Ende 2017 auf 667,7 Millionen Euro (Vorjahr: 642,3 Mio.€).

Auch im Firmenkundengeschäft konnte die Commerzbank zulegen. „Wir haben mit unserer offensiven Strategie Marktanteile gewinnen können“, sagte Carsten Ebell, Leiter des Firmenkundengeschäfts in der Region. 2017 habe die Commerzbank Oldenburg 63 mittelständische Kunden gewinnen können – darunter 45 mit einem Umsatz von mehr als 15 Millionen Euro. Insgesamt betreue die Bank damit in der Region nun mehr als 1000 Firmenkunden.

Auffällig war laut Ebell die zunehmende Investitionsbereitschaft vieler Firmen in der Region. „In 2017 konnten wir neue Investitionskredite in Höhe von rund 150 Millionen Euro zusagen und somit den Bestand um 16 Prozent gegenüber dem Vorjahr steigern“, sagte er.

Folleher betonte, dass die Commerzbank vor allem die Digitalisierung weiter vorantreiben wolle. Zugleich bleibe man im Nordwesten aber in der Fläche präsent. „Alle Filialen, die wir haben, werden wir auch in den nächsten Jahren haben“, betonte er. Reduziert hat das Institut in der Region seit Kurzem allerdings die Kassenzeiten. Wegen der geringen Nachfrage in den Nachmittagsstunden seien die Kassen nur noch vormittags geöffnet, sagte Folleher. Negative Kundenreaktionen habe es darauf allerdings so gut wie keine gegeben. An den grundsätzlichen Öffnungs- und Beratungszeiten ändere sich dagegen nichts.