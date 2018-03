Knapp 200 Standorte im Nordwesten

Die OLB unterhält in ihrem Geschäftsgebiet 144 Filialen mit persönlicher Beratung und 55 SB-Standorte. 2017 seien elf Filialen in SB-Standorte umgewandelt worden, so der Vorstand.

Für das laufende Jahr wollte die OLB-Führung noch keine konkreten Angaben machen. „Wir überprüfen regelmäßig unsere Standorte“, sagte Vorstand Hilger Koenig. Die Tendenz gehe aber dahin, sukzessive Filialen weiter anzupassen.

Die Zahl der Mitarbeiter lag Ende 2017 bei 2071. Das waren 82 weniger als im Vorjahr. Im Zuge des „Zukunftsprogramms OLB 2019“ hatte die Bank auch angekündigt, die Zahl der Stellen bis Ende 2019 um 280 zu verringern. Der Stellenabbau verlaufe „gut, plangemäß und sozialverträglich“, sagte Tessmann.