Oldenburg Im Bereich der Oldenburgischen Industrie- und Handelskammer (IHK) sind die Ausbildungszahlen im vergangenen Jahr leicht gesunken. Wie die IHK jetzt mitteilte, haben die Betriebe im Oldenburger Land 2019 insgesamt 4253 Ausbildungsverträge abgeschlossen – 119 (2,7 Prozent) weniger als im Vorjahr. Während die Zahl der Auszubildenden im gewerblich-technischen Bereich nahezu konstant geblieben ist (minus 0,4 Prozent auf 1413 Verträge), gab es einen stärkeren Rückgang in den kaufmännischen Berufen (minus 3,8 Prozent auf 2840).

Besonders stark ging die Zahl neuer Verträge im Beruf Industriekaufleute zurück (minus 10,1 Prozent). Deutliche Zuwächse gab es dagegen nach Kammerangaben bei Banken (plus 13 Prozent), in der Gastronomie (plus 9,2 Prozent) und im Metallbereich (plus 4,1 Prozent).

„Die Zahlen zeigen, dass die Wirtschaft im Oldenburger Land dem Fachkräftemangel begegnet und nahezu unverändert ausbildet“, meinte Stefan Bünting, Leiter des Geschäftsbereiches Bildung der IHK. Die Betriebe hätten in vielen Fällen nicht alle Ausbildungsplätze besetzen können.

„Das liegt am Trend zum Studium und daran, dass die Zahl der Schulabgänger sinkt“, sagte Bünting. Deshalb werde die Qualität der eigenen Ausbildung und das entsprechende Marketing immer wichtiger.

Beim Blick auf die einzelnen Landkreise und kreisfreien Städte im Oldenburger Land fällt auf, dass gegen den Trend die Landkreise Oldenburg (plus 4,7 Prozent) und Wesermarsch (plus 2,5 Prozent) Zuwächse bei den Ausbildungsverträgen verzeichnen konnten. Im Landkreis Friesland (minus 12,4 Prozent) und in der Stadt Delmenhorst (minus 8,2 Prozent) gingen die Ausbildungszahlen dagegen besonders deutlich zurück.