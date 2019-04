Oldenburg Die Zahl der Arbeitsunfälle im Nordwesten ist im vergangenen Jahr leicht gestiegen. Wie der Gemeinde-Unfallversicherungsverband (GUV) Oldenburg jetzt mitteilte, kam es 2018 im Oldenburger Land zu 2830 Arbeits- und Wegeunfällen – und damit 91 mehr als im Vorjahr. Die Zahl der Schülerunfälle sank dagegen um sechs Prozent auf 16 999.

„Die Anzahl der Arbeits- und Wegeunfälle ist insgesamt auf einem erfreulich niedrigen Stand“, sagte Michale May, Geschäftsführer des GUV Oldenburg. Dennoch sei jeder Unfall ein Unfall zu viel.

Beim GUV Oldenburg sind insgesamt 87 850 Beschäftigte etwa von Städten, Gemeinden und Landkreisen sowie Organisationen in mehrheitlich kommunaler Trägerschaft, aber auch ehrenamtlich Tätige, Hilfeleistende und private Pflegepersonen versichert. Dazu kommen fast 160 000 Schüler aus der Region.

Ein Großteil der Unfälle sei im vergangenen Jahr für die Betroffenen vergleichsweise glimpflich abgelaufen, hieß es seitens der GUV Oldenburg. Es habe aber auch einen schweren Arbeitsunfall und drei schwere Wegeunfälle gegeben. „Verletzungen, die für die Betroffenen eine Minderung der Erwerbsfähigkeit um 20 bis 30 Prozent bzw. im Falle des Schwerverletzten sogar von mindestens 50 Prozent und mehr zur Folge haben“, erläuterte May.

Der Verband appellierte daran, das Bewusstsein für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz fest in der betrieblichen Unternehmenskultur zu etablieren und insbesondere in Betreuungs- und Bildungseinrichtungen zur Chefsache zu machen. Der GUV Oldenburg unterstütze dies mit Betriebsbesichtigungen, Seminaren und Beratungen sowie der Beteiligung an Präventionsmaßnahmen. Die Präventionsausgaben lagen 2018 bei mehr als 1,4 Millionen Euro.

Auch bundesweit stieg die Zahl der Arbeitsunfälle leicht um 0,4 Prozent auf 876 952 an, wie die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) auf Basis vorläufiger Zahlen mitteilte. Bei den Wegeunfällen habe es hingegen einen Rückgang um 1,8 Prozent auf 187 599 gegeben.

Bundesweit endeten im vergangenen Jahr 430 Arbeitsunfälle – 21 weniger als 2017 – tödlich. Die Zahl der tödlichen Wegeunfälle stieg hingegen um 31 auf 311, hieß es beim DGUV.