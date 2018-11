Oldenburg Die Wirtschafts-Bildungsinitiative wigy (Oldenburg) feierte in diesen Tagen ihr 25-jähriges Bestehen. Dabei wurde von Rednern auf dem „wigy-Forum“ erneut die Bedeutung der ökonomischen Bildung an allgemeinbildenden Schulen unterstrichen. Das Thema hat in Oldenburg einen Schwerpunkt, auch mit dem Institut IÖB. Nun gibt es vom Team von NWZ TV auch ein Video zu dem Thema und speziell zu dem „wigy-Forum“ im Haus der Oldenburgischen Landesbank. Link zum Video:

Video