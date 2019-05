Jobcenter bleibt am 22. Mai geschlossen

Oldenburg Das Jobcenter Oldenburg (Stau 70) bleibt am Mittwoch, 22. Mai, wegen einer Personalversammlung geschlossen. Wie die Agentur für Arbeit Oldenburg-Wilhelmshaven mitteilte, ist die Service-Hotline des Jobcenters dagegen am 22. Mai wie gewohnt unter Tel. 0441/21970-0 zu erreichen. Auch die Arbeitsagentur selbst und das Berufsinformationszentrum (BiZ) im selben Gebäude seien an diesem Tag für Kunden geöffnet.