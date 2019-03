Oldenburg Auch dieses Jahr können sich wieder Arbeitnehmer, Suchende, Schüler und Studenten sowie potenzielle Arbeitgeber bei der 13. Oldenburger Jobmesse am 30./31. März in den Weser-Ems-Hallen kennenlernen. Dabei treffen Karriereinteressierte auch in einem Rahmenprogramm auf Unternehmen in allen Größen und aus diversen Branchen, kündigt der Osnabrücker Veranstalter Barlag an. Seit 2007 gibt es das Messeformat in Oldenburg.

Auch Weiterbildungseinrichtungen nutzen die Oldenburger Jobmesse, um ihr Angebot zu präsentieren. Aussteller und Besucher finden sich zum persönlichen Gespräch am Messestand und können „innerhalb kürzester Zeit direkte Kontakte knüpfen“, hieß es.

Zusätzlich umrahmt wird die Veranstaltung unter anderem von Workshops des Arbeitswissenschaftlers Jens Rumpza, sowie Fachvorträgen und Präsentationen. Zudem biete ein umfangreiches Serviceangebot hilfreiche Verbesserungstipps für Anschreiben sowie Lebensläufe, so der Veranstalter. Von professionellen Fotografen geschossene Bewerbungsbilder runden die Vorbereitung für den nächsten Karriereschritt und auch den Messebesuch ab.

Die Jobmesse in Oldenburg beginnt am letzten Samstag im März um 10 Uhr (Eröffnungsveranstaltung 9.30 Uhr) in Halle 3. Daran anschließend können Bewerber jeden Alters und jeder Qualifikation gegen einen Eintritt von 3 Euro (erm. 2 Euro) die rund 80 Aussteller kennenlernen. Darunter sind unter anderem namhafte Unternehmen wie AOK, Krone, EWE, die Postbank oder auch die Stadt Oldenburg und das Bundeskriminalamt. Infos zu Zeiten und Preisen: