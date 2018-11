Oldenburg Er bezeichnet sich selbst als „Ermutiger, Überlebenstrainer und Oberschwabe“ – und begeisterte sein Publikum am Dienstagabend in Oldenburg auch als Ratgeber und guter Unterhalter. Das Thema von Johannes Warth in der Vortragsreihe Reihe „NWZ-Impulse“ war die „Achtsamkeit“ – ein seit Jahren arg strapazierter Begriff.

Warth hatte dazu einige einfache Vorschläge für jeden von uns parat. Etwa: „Reden sie gut über sich und andere!“ Das Selbstbewusstsein für eigene Stärke in den Herausforderungen des Alltags können man quasi schon aus der Tatsache ziehen, dass man es einst bei der Befruchtung geschafft habe: „Ich bin einsame Spitze. Ich schaffe das!“

Tatsächlich riet Warth zugleich zur Gemeinsamkeit mit anderen. Zwar gebe es etwa in den Unternehmen oft Leitbilder zum Miteinander, doch die Realität sehe anders aus: „Eine Abteilung gegen die andere.“ Doch klar: „Zusammenhalt ist so entscheidend.“

Der Referent, der seine Zuhörer im Kulturzentrum PFL auch mit seinem schwäbischen Dialekt und interaktiven Aktion oft zum Lachen brachte, riet generell: „Freuen Sie sich, wenn Sie andere Menschen sehen, fallen Sie sich um den Hals!“ Viele Zeitgenossen reagierten viel zu reserviert auf schöne Grüße.

Sehr wichtig für Achtsamkeit um sich selbst sei auch der Mut, Neues anzugehen, ewig zu lernen – auch wenn scheinbar vieles dagegen spreche. Man mache sich oft zu sehr selbst klein. „Ich möchte Ihnen Mut machen“, rief er dem Publikum zu. Warth selbst hatte einst mit dem Jonglieren begonnen – und hantierte nun zeitweilig mit fünf Bällen. Allerdings riet er, bei Dreien (und nach überschaubarem Trainingsaufwand) auszusteigen, der Beifall sei dann kaum noch zu steigern. Klar, was Warth für den Fall riet, dass ein Ball zu Boden fällt: „Aufheben, weitermachen!“

„Achtsamkeit“ war das letzte Thema der Vortragsreihe NWZ-Impulse in diesem Jahr. 2019 beginnt die nächste Vortragsstaffel am 12. März: Thema: „Digitalisieren Sie sich und Ihr Business“ mit Felix Thönnessen.