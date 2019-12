Oldenburg Das Bundeskartellamt hat endgültig grünes Licht für das Glasfaser-Projekt des Oldenburger Energieversorgers EWE in Kooperation mit der Deutschen Telekom gegeben, teilte EWE am Montag mit.

Die beiden Unternehmen möchten als Gemeinschaftsunternehmen (Joint Venture) „Glasfaser Nordwest“ in den nächsten zehn Jahren gemeinsam bis zu 1,5 Millionen Haushalte im Nordwesten mit Gigabit-Leitungen versorgen. Eine entsprechende Absichtserklärung hatten die beiden Unternehmen bereits im Dezember 2017 unterzeichnet.

Technische Grundlage dafür sollen Glasfaserverbindungen bis ins Haus, genannt Fibre to the Home, kurz FTTH, sein. Vorgesehen sei ein Ausbau von 300 000 Glasfaseranschlüssen bis zum Endkunden in den nächsten vier Jahren – auch im ländlichen Raum.

Die Gründung von „Glasfaser Nordwest“ soll in den nächsten Tagen erfolgen. Auf Nachfrage der NWZ teilte die EWE mit, dass man im Frühjahr mit den ersten versorgten Gebieten rechne.

Ziel sei es, möglichst schnell eine hohe Auslastung zu erreichen. Daher sei eine Netzöffnung, die unter anderem vom Bundeskartellamt gefordert wurde, nur förderlich, hieß es auf Nachfrage. EWE-Chef Stefan Dohler sagte, dass der großflächige Glasfaserausbau eine „Gemeinschaftsaufgabe“ sei. Ein Unternehmen allein könne die sehr hohen Investitionen nicht stemmen, sagte Dohler.

Die beiden Partner gehen von einer Investitionshöhe von bis zu zwei Milliarden Euro über einen Zeitraum von zehn Jahren aus, heißt es. Die Kooperation sei zeitlich nicht beschränkt

Lesen Sie auch: Grünes Licht für EWE-Glasfaser-Projekt