Oldenburg Neue Gesichter im Kernvorstand der Business Angels Weser-Ems-Bremen (Oldenburg): Berufen wurden der Oldenburger Seriengründer Matthias Hunecke („Brille 24“) und Dr. Christian Horneber, Beteiligungsmanager in der Firmengruppe um die Nordwest-Zeitung. Dritter im Führungsteam ist wie bisher Frank Reiners (BDO Arbicon), wie die Business Angels jetzt mitteilten.

Der Verein, 2004 gegründet, ist ein wichtiger Faktor bei der Förderung von Existenzgründern in der Region geworden. Konkret werden in regelmäßigen Abständen „Matching-Abende“ veranstaltet, bei denen Gründer mit Persönlichkeiten zusammengeführt werden, die sich mit Kapital und Erfahrung in Projekte einbringen wollen. Darunter sind auch bekannte Persönlichkeiten aus der Region.

Seit der Gründung gab es knapp 50 Matching-Abende mit etwa 170 Gründer-Teams.

Pro Jahr bewerben sich mehr als 300 Gründungsprojekte, von denen 50 bis 60 in die engere Wahl kommen. Die Chance, ihre Geschäftsidee zu präsentieren, bekommen etwa 12 bis 16, erläuterte das neue Kernvorstand-Mitglied Dr. Christian Horneber. Die NWZ engagiert sich bereits seit Jahren bei den Business Angels.

Horneber befasst sich schon seit langem mit Themen rund um Gründer, mit vielfältigem Engagement in der Gründerförderung an der Uni Oldenburg (u.a. Geschäftsführer „Venture Lab“). Auch seine Promotion drehte sich um diesen Bereich. Vor fünf Jahren wechselte er zur NWZ Mediengruppe und ist heute bei NWZ Digital als Beteiligungsholding tätig.

Der mit Horneber in den Kernvorstand berufene Matthias Hunecke gehört zu den bekanntesten Gründern der Region. Der 41-Jährige hatte bereits mit 22 Jahren seine erste Kapitalgesellschaft gegründet. Inzwischen gilt er geradezu als Seriengründer. Bei etwa 40 Start-ups war bzw. ist er beteiligt.

Aus dem Kern-Vorstand ausgeschieden sind Andree Meyerdiercks und Detlef Hanke.