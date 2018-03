Kammer: Engpässe bei Eiern vor Ostern

Oldenburg Wegen der kräftig steigenden Nachfrage vor Ostern schließt die Landwirtschaftskammer Niedersachsen Engpässe auf dem Eiermarkt nicht aus. Kurz vor den Feiertagen sei das knappe Angebot an deutscher Ware – sowohl aus konventioneller als auch aus alternativer Hühnerhaltung – schnell ausverkauft, teilte die Kammer am Donnerstag in Oldenburg mit.

Als Spätfolge des Fipronil-Skandals und einer gestiegenen Nachfrage kostete der Zehnerpack (Bodenhaltung) laut Agrarmarkt-Informations-Gesellschaft (AMI) im Februar 20 Cent mehr als im Vorjahr. Mit dem Anstieg um zwei Cent auf jetzt 13,7 Cent bleibe das Ei aber immer noch ein preiswertes Lebensmittel, so die Kammer. Vor Ostern sei mit keiner weiteren Preiserhöhung zu rechnen.