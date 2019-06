Oldenburg /Karlsruhe Die EWE ist – zumindest vorübergehend – wieder fest in nordwestdeutscher Hand. Wie der Oldenburger Energiekonzern am Montag mitteilte, hat der Karlsruher Energiekonzern EnBW seinen verbliebenen Anteil an EWE von sechs Prozent jetzt übertragen.

EnBW war 2009 bei EWE eingestiegen und hatte ursprünglich einen Anteil von 26 Prozent gehalten. Im Herbst 2015 hatten sich EWE und EnBW auf eine Neuordnung ihrer Beteiligungsverhältnisse verständigt. Diese sah unter anderem vor, dass sich die Karlsruher schrittweise von ihrem 26-Prozent-Anteil an dem Oldenburger Konzern trennen.

Bereits 2016 hatten die EWE selbst sowie der EWE-Verband, in dem die kommunalen Anteilseigner (21 Städte und Landkreise aus dem Ems-Weser-Elbe-Gebiet) ihre Interessen gebündelt haben, je zehn Prozent EWE-Aktien von EnBW erworben. Den noch verbliebenen Sechs-Prozent-Anteil hat jetzt ebenfalls der EWE-Verband übernommen. Aktuell halten also die Kommunen über den Verband 90 Prozent an dem Oldenburger Konzern und die EWE selbst zehn Prozent.

Das wird aber nur ein vorübergehender Zustand bleiben. Denn Unternehmen und EWE-Verband hatten bereits frühzeitig klar gemacht, dass sie für den gesamten 26-Prozent-Anteil einen neuen strategischen Investor suchen. Im Frühjahr hatte der Konzern die Suche gestartet, im Laufe dieses Jahres soll sie abgeschlossen werden. Die am Montag erfolgte Transaktion war eine der Voraussetzungen für diesen Prozess.

Wer am Ende als strategischer Investor den Zuschlag erhalten wird, ist offen. EWE-Vorstandschef Stefan Dohler hatte lediglich betont, dass man einen „langfristig orientierten Partner“ suche. Die Nachrichtenagentur Reuters hatte als mögliche Interessenten vor allem Infrastruktur- und Pensionsfonds ins Spiel gebracht. Nimmt man den Unternehmenswert des EWE-Konzerns als Maßstab, könnte der Preis für das 26-Prozent-Paket bei rund 1,5 bis 1,6 Milliarden Euro liegen.