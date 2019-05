Karriere bei der Bundespolizei

Oldenburg Über den Arbeitsalltag bei der Polizei und über Jobchancen will die Bundespolizei am Dienstag, 7. Mai, 16 Uhr, im Berufsinformationszentrum (BiZ) der Oldenburger Arbeitsagentur informieren. Zudem stellt der Einstellungsberater der Bundespolizei die Voraussetzungen für die Polizeiarbeit vor. Nach Angaben der Arbeitsagentur richtet sich die Veranstaltung an Realschüler, Abiturienten und Studieninteressierte. Die Bundespolizei bietet Ausbildungsmöglichkeiten im mittleren und gehobenen Polizeidienst.