Keiner weiß die Zahl

Oldenburg Kurzarbeit gilt als starkes Instrument in Krisenzeiten – wie jetzt. Doch keiner weiß, wie viele Menschen gerade in Kurzarbeit sind. Es liegen immer nur Zahlen vor, die relativ weit in der Vergangenheit liegen. Der Hintergrund ist: Unternehmen melden Kurzarbeit bei der Arbeitsagentur, damit diese einen Teil der Lohnkosten trägt. Mit dieser Anmeldung sichert man sich als Betrieb zunächst eine Option. Ob diese Möglichkeit wirklich voll genutzt wird, bleibt zunächst offen. Das zeigt sich im Betrieb erst mit Verzögerung. Die neuen Zahlen vom Donnerstag bezogen sich auf den Mai: 6,7 Millionen Menschen waren tatsächlich in Kurzarbeit (April: 6,1 Millionen).