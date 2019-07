EWE-Tochter kauft zwei Windparks

Oldenburg /Kiel Die EWE hat künftig zwei weitere Windparks unter ihrem Dach. Die Tochter „EWE Erneuerbare Energien“ (EE) hat zwei Windparks im Landkreis Elbe-Elster in Brandenburg erworben, wie sie am Freitag mitteilte. Die Parks seien seit 2018 im Netz. Damit sei das Portfolio im Bereich Windkraft um 20 Megawatt (MW) auf rund 360 MW erweitert worden. Verkäufer von zehn Windkraftanlagen (Siemens Gamesa G114) ist die Kieler „getproject GmbH & Co. KG“. Man baue den Wachstumspfad aus, meinte Prof. Dr. Jörg Buddenberg, der Geschäftsführer von EWE EE.