Klima-Extreme fordern Landwirte

Oldenburg Die zunehmenden Klima-Extreme stellen die Bauern nach Ansicht des Präsidenten der niedersächsischen Landwirtschaftskammer, Gerhard Schwetje, vor große Herausforderungen. Der verregnete Sommer des Wirtschaftsjahres 2017/2018 habe den Bauern fast so große Einbußen beschert wie der diesjährige Dürresommer, sagte er am Donnerstag in Oldenburg. Um die Erträge zu sichern, müsse über andere Fruchtfolgen auf den Feldern und neue Produkte nachgedacht werden. Die Landwirtschaft müsse sorgsamer mit den natürlichen Ressourcen haushalten.