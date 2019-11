Klimawandel Thema bei wigy

Oldenburg Die Klimaentwicklungen der vergangenen Jahre und ein Blick in die Zukunft – auch darum geht es beim „wigy-Forum“ am Freitag, 22. November, 18 Uhr, im Haus der Oldenburgischen Landesbank, Gottorpstraße in Oldenburg. „Wirtschaft verstehen – unter diesem Motto bieten wir im Rahmen des Forums ein abwechslungsreiches Programm im Netzwerk aus Schule, Wirtschaft und Wissenschaft zum Thema Klimawandel“, kündigt das wigy-Team an. Raumfahrer Thomas Reiter werde in seinem Vortrag eine besondere Perspektive bieten. Anmeldung unter Telefon 0441/361 303 30