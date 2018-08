Oldenburg Eineinhalb Jahre nach seinem schlagzeilenträchtigen Weggang aus dem Klinikum Oldenburg möchte Professor Dr. Hans-Rudolf Raab an seine alte Arbeitsstelle zurückkehren. „Mir liegt das Wohl des Klinikums sehr am Herzen“, erklärte der ehemalige Direktor der Universitätsklinik für Chirurgie am Freitag vor Journalisten.

Raab hatte das Haus im Februar 2017 verlassen, nachdem ein leitender Oberarzt in einem achtseitigen Schreiben schwere Vorwürfe gegen ihn erhoben hatte. Der Klinikvorstand erstattete daraufhin Strafanzeige gegen Raab, die Staatsanwaltschaft leitete Ermittlungen ein wegen des Verdachts der falschen ärztlichen Behandlung und des Abrechnungsbetrugs. Das Verfahren wegen möglicher Behandlungsfehler ist inzwischen eingestellt.

Raabs Anwalt Robert Unger sieht seinen Mandanten als rehabilitiert an. Die Ermittlungen hätten nicht nur keinen Tatverdacht ergeben – ein Gutachter habe „positiv“ festgestellt, dass Raab „richtig gehandelt und sich keinen einzigen ärztlichen Fehler zuschulden kommen lassen hat“. Der Sachverständige habe dazu sechs umfassende Gutachten verfasst.

Zu den noch anhaltenden Ermittlungen wegen des Betrugsvorwurfs erklärte Unger: „Wir gehen sicher davon aus, dass auch dieses Verfahren eingestellt wird.“ Zurzeit prüfe man eine mögliche Strafanzeige gegen den leitenden Oberarzt wegen der „diffamierenden und ehrverletzenden Vorwürfe“.

Das Klinikum Oldenburg zeigte sich in einer Pressemitteilung „erleichtert, dass sich der Verdacht der fehlerhaften Behandlungen gegen unseren ehemaligen Mitarbeiter nicht erhärtet hat“. Das Wohl der Patienten stehe im Klinikum an erster Stelle. „Dies ist der Grund, warum wir jedem Hinweis auf mögliche Behandlungsfehler nachgehen müssen.“ Zum Angebot Raabs, in den alten Job zurückzukehren, hieß es: „Wenn er wieder im Klinikum arbeiten möchte, kann das nur über den Weg einer Neueinstellung gehen.“

Das Haus befindet sich seit Monaten im Krisen-Modus, das Verhältnis von Klinikvorstand Dr. Dirk Tenzer und Teilen der Chefärzte ist schwer belastet. Auch Raab gilt als Kritiker von Tenzer. Anwalt Unger sagte, die Vorwürfe des leitenden Oberarztes hätten dem Klinikvorstand möglicherweise „ganz gut gepasst“; so habe man einen Vorwand gehabt, sich des Chefarztes „zu entledigen“.