Künstliche Intelligenz Thema für Marketing

Oldenburg „Künstliche Intelligenz“ wird auch für die Wirtschaft in der Region zur großen Herausforderung – und Chance. Vor diesem Hintergrund bieten der Marketingclub Weser-Ems und der Arbeitgeberverband Oldenburg (AGV) am 12. März, 18.30 (Empfang: 18 Uhr), in der Oldenburger Kulturetage das nächste „Marketing-Forum Weser-Ems“ an. Dabei soll es einen „Ausblick auf relevante Entwicklungen“ unter anderem für die Zukunft von Medien und Werbebotschaften geben. Referent ist Mathias Birkel (Goldmedia Strategy Consulting/Berlin) mit dem „Goldmedia Trendmonitor 2018“.

Anmeldung: info@agv-oldenburg.de oder info@marketingclub-weser-ems.de