Oldenburg Mit Sorge blickt man bei den niedersächsischen Seehäfen auf die Beratungen für den Landeshaushalt 2020. Man appelliere an die Landesregierung, die Investitionsmittel für die Seehäfen „auf dem Niveau von 2019 zu verstetigen“, teilte die Seehäfen-Arbeitsgemeinschaft, angesiedelt bei der Oldenburgischen IHK, am Donnerstag mit.

Derzeit sehe der Haushaltsentwurf eine Kürzung der Mittel, die der landeseigenen Hafeninfrastrukturgesellschaft NPorts 2020 zur Verfügung stehen sollen, von 41 auf 35 Millionen Euro vor. In der mittelfristigen Finanzplanung für die Jahre 2021 bis 2023 sollen die Mittel demnach nochmals um fünf Millionen Euro gekürzt werden.

„Die Bedeutung der Seehäfen für Wertschöpfung und Logistikströme in ganz Niedersachsen ist in der Landespolitik unbestritten“, sagt Karsten Dirks, Sprecher der AG mit neun Häfen. Eine Kürzung der Investitionsmittel in die Hafeninfrastruktur würde den Anspruch an leistungsfähige Häfen konterkarieren.